Моци: Надявам се да тръгнем от Швеция с точка или точки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Мачът Малмьо – Лудогорец е от 22:00 часа в сряда.

козмин моци борим второто групата
Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три. Това каза техническият директор на Лудогорец Козмин Моци при занимаването на „орлите“ за Малмьо, където в сряда ще започнат участието си в основната фаза на Лига Европа.

„Надявам се да започнем добре. В новия формат всяка точка е важна. Дано вземем нещо още от първия мач. Знаем, че ни чака тежък двубой срещу много добър съперник. Вярвам много на нашите момчета. Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три. В този момент разполагаме с доста добри футболисти. Миналата година беше малко по-различна, защото форматът на турнира беше нов. Нашите момчета вече имат опит в това състезание. Съставите на Лудогорец и Малмьо са различни в сравнение с преди 4 години. Малмьо е добър и стабилен отбор, няма да ни бъде лесно. Нормално е да има желание за реванш, но преди 4 години ни липсваше късмет срещу тях. Надявам се да тръгнем с точка или точки. С една победа може да се качиш с 5-6 места в класирането, всяка една точка е много важна“, коментира Моци пред медиите.

Мачът Малмьо – Лудогорец е от 22:00 часа в сряда.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец #Козмин Моци

Лудогорец започва в Лига Европа с гостуване в Швеция
Лудогорец започва в Лига Европа с гостуване в Швеция
Лудогорец срещу Десподов и Ференцварош в основната фаза на Лига Европа Лудогорец срещу Десподов и Ференцварош в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 02:37 мин.
Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 01:47 мин.
Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:30 мин.

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
