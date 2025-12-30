Опонент на Лудогорец в Лига Европа иска да привлече Серхио Рамос

Бившият защитник на Реал Мадрид Серхио Рамос може да продължи кариерата си във френския елитен отбор Ница, съобщават местните медии.

Според информацията испанският футболист вече води преговори с ръководството на Ница.

Рамос се стреми да се завърне в европейския футбол след мексиканската си авантюра с тима на Монтерей.

Ако се стигне до трансфер в Ница, Серхио Рамос може да гостува в Разград на Лудогорец в срещата между двата отбора на 29 януари от турнира Лига Европа.

Последният клуб на 39-годишния Рамос беше мексиканският Монтерей, който той напусна в началото на декември.