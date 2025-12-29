Съперник на Лудогорец в Лига Европа с нов треньор

Ница направи рокада на треньорския пост. На пейката на съперника на Лудогорец в Лига Европа вече не е Франк Ез, който подаде оставка. Неговото място бе заето от Клод Пюел, обявиха официално от клуба. Договорът на французина с участника в Лига 1 е до края на 2025/2026.

Преди това 64-годишният специалист е водил французите между 2012 и 2016 година. Пюел е бил треньор и на Олимпик Лион, Лил, Сент Етиен, Лестър, Саутхямптън и Монако, с който спечели френската лига и Суперкупата през сезон 1999/2000.

Ница има 17 точки от 16 кръга на френското първенство 2025/26 и в момента е 13-ти в класирането.