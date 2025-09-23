БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
От "Спаси София" заявиха, че и общината не е била информирана за ремонта

Снимка: БТА
Изслушват ръководството на "Топлофикация София" на извънредна комисия в Столичната община. Причината - спирането на парното и топлата в вода до края на годината в столичния квартал "Дружба" 2.

Скандалът днес се пренесе и в полето на политиката, след като Делян Пеевски подаде сигнал срещу дружеството в прокуратурата. Точката беше преместена като първа, а не като пета в дневния ред на общинските съветници, а малко преди обяд започна и изслушването в комисия.

По-рано днес Делян Пеевски каза, че е сезирал прокуратурата във връзка с проблемите на "Топлофикация" и планирания 3-месечен ремонт в "Дружба" 2, който извади хората там на крак. Лидерът на "ДПС-Ново начало" поиска държавното обвинение да разследва дали дружеството умишлено не се води към фалит, както и заявеното намерение от комета на София Васил Терезиев да даде дружеството на концесия.

Васил Терзиев малко по-късно коментира това изказване и попита откога "санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да оправи държавата, че вече започна да се оправя и с проблемите на "Топлофикация". Те винаги са далеч от хората, но близо до ресурсите, написа още той в позицията си и казва още, че дружеството е в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет.

Още през месец май Васил Терзиев каза, че задълженията на "Топлофикация" към онзи момент надвишават 2 милиарда лева. Преди извънредното заседание на Комисията по енергийно планиране от Спаси София заявиха, че 40 000 души са заплашени да останат без топла вода и парно през този отоплителен сезон.

"Е, г-н Пеевски, добро утро! Разбира се, че това дружество се води към фалит, но не от днес. Не от кмета Терзиев, а през последните 25 години, 20 от които управляваха ГЕРБ - вашите партньори в националното управление. Ако ще давате някого на прокурор, по-добре дайте Борисов, в качеството му на бивш кмет на София. Ще сме абсолютно безкомпромисни към всеки опит на Пеевски да се намеси в София, да превземе София, да контролира София", каза Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".

От формацията казаха още, че жителите на "Дружба" 2 въобще не са били информирани за планирания ремонт, но по-интересното е, че и общината не е знаела за този ремонт.

#"Дружба" 2 #комисия #"Топлофикация София" #ремонт

