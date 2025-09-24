БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:02 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 23.09.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Връчиха най-голямото индивидуално отличие във футбола - наградите "Златна топка".

Усман Дембеле е отличен с най-престижната индивидуална футболна награда. През сезона с ПСЖ, той спечели Шампионската лига, титлата във френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Европа.

Испанката Айтана Бонмати от Барселона става носителка на "Златната топка" за трети път.

Другите отличия:

  • Най-добър млад играч: Ламин Ямал, който е първият двукратен носител на тази награда.
  • Треньор на годината (мъже): Луис Енрике, макар и отсъсващ от церемонията, но подкрепен от постиженията на ПСЖ.
  • Треньор на годината (жени): Сарина Вигман е наградена след европейската титла на женския национален отбор на Англия.

България прегази Португалия на световното първенство по волейбол с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите.

"Лъвовете" влизат сред най-добрите 8 за първи път от 2010 г., когато завършват седми. Последният медал на България от световен шампионат е бронзът от 2006 г. Александър Николов е голямата звезда на мача с 19 точки. Следващият четвъртфинален двубой е срещу САЩ (победили Словения) на 25 септември.

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов впечатли с участието си в първото Световно първенство по еверестинг, проведено в Сицилия. Заедно с Диана Христова, караха тандемно колело по склоновете на вулкана Етна, изминавайки 93 км с близо 3000 м положителна денивелация.

Предизвикателството изисква изкачване с обща денивелация, равна на височината на Еверест (8848 метра).За участниците това означава седем поредни изкачвания. Асенов и Христова постигнаха почти две обиколки и половина, след което пректатиха състезанието. Само половин година по-рано, Асенов става първият незрящ в света, изпълнил пълен еверестинг пеша на сняг, което му донася поканата за участие.

Никола Цолов определи предстоящия си сезон във Формула 2 като предпоследната стъпка към голямата му мечта – участие във Формула 1. Пилотът ще се състезава във Формула 2 през идния сезон с отбора на "Кампус Рейсинг".

Последвайте ни

ТОП 24

На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
1
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
2
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
3
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
4
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
5
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в...
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза"
6
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Спорт

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
БФС избира нов треньор на националите днес БФС избира нов треньор на националите днес
Чете се за: 00:47 мин.
Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал
Чете се за: 01:07 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025 Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025
Чете се за: 02:12 мин.
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ) Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ