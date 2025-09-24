Спортни новини 23.09.2025 г.

Връчиха най-голямото индивидуално отличие във футбола - наградите "Златна топка".

Усман Дембеле е отличен с най-престижната индивидуална футболна награда. През сезона с ПСЖ, той спечели Шампионската лига, титлата във френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Европа.

Испанката Айтана Бонмати от Барселона става носителка на "Златната топка" за трети път.

Другите отличия:

Най-добър млад играч: Ламин Ямал, който е първият двукратен носител на тази награда.

Треньор на годината (мъже): Луис Енрике, макар и отсъсващ от церемонията, но подкрепен от постиженията на ПСЖ.

Треньор на годината (жени): Сарина Вигман е наградена след европейската титла на женския национален отбор на Англия.

България прегази Португалия на световното първенство по волейбол с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите.

"Лъвовете" влизат сред най-добрите 8 за първи път от 2010 г., когато завършват седми. Последният медал на България от световен шампионат е бронзът от 2006 г. Александър Николов е голямата звезда на мача с 19 точки. Следващият четвъртфинален двубой е срещу САЩ (победили Словения) на 25 септември.

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов впечатли с участието си в първото Световно първенство по еверестинг, проведено в Сицилия. Заедно с Диана Христова, караха тандемно колело по склоновете на вулкана Етна, изминавайки 93 км с близо 3000 м положителна денивелация.

Предизвикателството изисква изкачване с обща денивелация, равна на височината на Еверест (8848 метра).За участниците това означава седем поредни изкачвания. Асенов и Христова постигнаха почти две обиколки и половина, след което пректатиха състезанието. Само половин година по-рано, Асенов става първият незрящ в света, изпълнил пълен еверестинг пеша на сняг, което му донася поканата за участие.

Никола Цолов определи предстоящия си сезон във Формула 2 като предпоследната стъпка към голямата му мечта – участие във Формула 1. Пилотът ще се състезава във Формула 2 през идния сезон с отбора на "Кампус Рейсинг".