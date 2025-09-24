БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
бойко борисов отбранителната индустрия получи силна институционална подкрепа
Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заедно с военния министър Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов посетиха в Самоков високотехнологична фирма, която произвежда дронове.

Докато разглеждаха предприятието, Борисов отбеляза, че парите по европейската програма за отбрана "Сейв" ще се върнат обратно в България и трябва да се мисли как ще се използват. Каза, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше у нас, за да види как работи военната ни промишленост.

По-късно Борисов написа във Фейсбук, че българската отбранителна индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа, защото това е подкрепа както за националната сигурност, така и за бъдещето на регионите.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "И аз съм убеден, че до месец-два ще се завъртят много колелета в тази посока. Големите фирми нямат капацитет да направят толкова много и търсят по-малки, но високотехнологични. Това е целта."

