Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заедно с военния министър Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов посетиха в Самоков високотехнологична фирма, която произвежда дронове.

Докато разглеждаха предприятието, Борисов отбеляза, че парите по европейската програма за отбрана "Сейв" ще се върнат обратно в България и трябва да се мисли как ще се използват. Каза, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше у нас, за да види как работи военната ни промишленост.

По-късно Борисов написа във Фейсбук, че българската отбранителна индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа, защото това е подкрепа както за националната сигурност, така и за бъдещето на регионите.