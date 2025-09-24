Вицепрезидентът: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението

Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция и президента намеренията на депутатите да променят правилата за избор на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО. На първо четене в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше гласувано началниците на тези служби да се избират по предложение на Министерския съвет, а не с указ на президента.

Вицепрезидентът очаква солидни и сериозни аргументи от депутатите за намеренията им да променят правилата за избор на шефовете на служби.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „В недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания е срещу президентската институция – срещу президента Радев. Страховете са от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг. От това, че колкото и сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството – видно е, че мнозинството не е стабилно.“

Йотова коментира заявката на лидера на „ДПС – Ново Начало“ Делян Пеевски да прави държава с главно „Д“.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „Тепърва предстои да видим какво означава „Д“ държавата. Откакто той заговори за държавата с главно „Д“, сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите. Единственото нещо, което си пожелавам като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната. И да не стане така, че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели да бъдат за сметка на българските граждани.“

Вицепрезидентът коментира и реакцията на министъра на външните работи, който определи като „популизъм и политиканстване“ искането на президента за повече информация по случая с мобилизирания в Украйна български гражданин.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „Аз не смятам, че е нормално в една държава – когато президентът, държавният глава, се интересува от съдбата на един български гражданин, да среща тази доста брутална, бих я нарекла, реакция от страна на външния министър, който в крайна сметка това му е работата.“

Йотова е озадачена защо българското посолство в Киев няма официална позиция по случая.