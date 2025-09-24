Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?

В училищата все още не е влязла забраната за ползване на телефони от учениците, но директорите вече мислят варианти как те ще се съхраняват. В някои училища ще има кутии още на входа при охраната, в други учениците ще държат в чантите си. Има дори намерения да се въведат по-съвременни начини за съхраняване на телефони – чрез специални калъфчета с магнит. И още – съгласни ли са големите ученици да бъдат без телефони в училище.

И сега в много училища действат правила за неизползване на телефоните в час. Някъде децата ги оставят, например, на бюрото на учителя, в други училища телефоните се оставят на безшумен, трети пък изобщо не ги събират и разчитат на учениците да не ги използват, казва министър Красимир Вълчев. Вълчев обяснява, че със забраната, която се очаква през ноември, няма да се определят точни правила.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Има няколко варианта за организация, Законът няма да предписва, ние също няма да предписваме, ще оставим всяко училище да намери най-добрата организация. Когато обсъждахме проекта на закона, това, което чухме като доминиращо мнение от тях, те казаха: ние ще се организираме, ще го направим."

Какви варианти обмислят директорите? Как ще постъпят в столичното 107-мо основно училище?

Данко Калапиш, директор на 107-о ОУ:"Събират се на входа и няма никакъв проблем телефоните да стоят при охраната, в заключени кутии, всеки клас си има кутия, която се заключва. Ключът се държи от дежурния ученик на класа, не е непозната практика."

Данко Калапиш обаче има революционна идея, която се надява някога да осъществи. Всяко дете да има магнитно калъфче, в което е телефонът му. Когато то влезе сутрин в училище, ще минава през магнитна машинка, която ще заключи калъфчето с телефона и детето няма да може да го използва. Когато си тръгне, пак чрез машинка калъфчето се отключва.

Данко Калапиш, директор на 107-о ОУ: "Все още ценово не мога да кажа и кой би я изпълнил, но има доста клипове в Интернет, в Япония и САЩ напоследък наблюдавам, че по този начин процедират и успяват да се справят."

Отиваме и в 119-то средно училище. Какъв ще е техният вариант?

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ: "С влизането в училище ученикът да си изключи телефона и да остане в раницата му, като това го изговорим много внимателно с родителите, за да няма съпротива."

Други варианти, които училищата могат да приложат, според Стаматов, са – да се остави телефона у дома, в училище да има персонални касетки, които да се заключват, и отново японският модел с магнити.

Диян Стаматов, директор на 119-то СУ: "Допускам, че през първия месец ще има много голяма съпротива от учениците, но трябва да се приложи това."

Христо Гергов, 11 клас: "Смятам, че забраната е ненужна и че е въпрос на воля дали да си гледаме телефона в час или не, защото всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето и да прави нещо друго."

Ян Делибозов, 11 клас: "Ежедневието на всеки човек е различно, може да се случат всякакви неща, да се обяди близък човек, да му се е случило нещо, и вие веднага трябва да се отзовете. Не е ОК да се забранява, според мен."

Според директора на 119-то, в първия месец ще има много отстранени ученици заради неспазване на забраната за телефоните.