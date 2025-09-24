Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните?

Пълната забрана за телефони по време на час влиза в сила от ноември. Но как точно ще стане това? Зависи от правилника на всяко училище.

Някои училища може да решат телефоните да се оставят още на входа сутринта, други – да ги събират преди всеки час. Идеята е една: никакво скролване и чатове, докато учителят обяснява.

Министерството на образованието пък обещава да улесни правилата за наказания. Вместо сложни процедури – по-лесни и бързи мерки: първо ще има предупреждения, след това забележки, а ако се натрупат – могат да се отнемат права.



„Тоест преди санкцията по-леки наказания, включително и отнемане на права, когато се стигне до натрупването на забележки. Тези санкции да се налагат чрез директно вписване в дневника, а не да се пишат заповеди, тоест да се случват по-лесно“, обясни Красимир Вълчев.