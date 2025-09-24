Прокуратурата разследва манипулиране на мачове в Първа и Втора лига

Прокуратурата е започнала разследване за манипулиране на футболни мачове от Първа и Втора лига. След като преди три дни стана ясно, че 46 играчи, треньори и служебни лица от родни клубове са глобени с по 10 000 лева от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, се оказва, че скандалът е с много по-големи размери. Някои от санкционираните са залагали на мачове на отборите, в които играят. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов.

При установени случаи на влияние на развитието на резултата от спортно състезание Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от една до шест години.