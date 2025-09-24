Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир Коцев

Жители на Варна за пореден път протестираха в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев, който е в ареста от два месеца и половина по обвинение за корупция.



Недоволството им е породено от решението на Софийския апелативен съд, който не промени мярката за неотклонение на кмета на Варна в по-лека. В писмо от ареста, публикувано на фейсбук профила на Благомир Коцев днес, той заявява, че няма да предаде варненци и няма да се откаже сам от поста.

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път", написа Благобир Коцев.

Според протестиращите, арестът на Коцев е опит за подмяна на вота им. Протестиращите блокираха няколко централни кръстовища, шествието завърши пред Съдебната палата във Варна.