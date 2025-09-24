Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)

Трима души бяха простреляни при нападение в имиграционен център в американския град Далас. Единият от тях е починал, останалите са в болница с огнестрелни рани, съобщи Би Би Си. Предполагаемият стрелец също е загинал.

Според първоначалната информация той е стрелял със снайпер. Засега не са известни мотивите за нападението, нито подробности за извършителя и жертвите.

През август мъж беше арестуван, след като влезе в същия център, твърдейки че има бомба в раницата. Според информация на телевизия "Фокс нюз" в този офис се обработват документи за репатриране на мигранти. Това е пореден случай на нападения на имиграционни центрове в САЩ през последните месеци.

снимки: БТА