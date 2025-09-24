БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови разкрития в "Следите остават": Продължават измамите в колцентрове за финансово инвестиране

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Гледайте в предаването „Следите остават“ тази вечер от 21 часа след края на новините.

Нови разкрития в предаването на БНТ "Следите остават": Колцентър на арестувания и осъден собственик на такъв център Гал Барак продължава да работи в София.

Журналистическо разследване на Богдана Лазарова разкри измами в колцентрове за финансово инвестиране тук, чрез които се източват милиони от немски и австрийски граждани. И сега - 2 години по-късно, става ясно, че бизнесът на същите тези собственици продължава.

Защо българските органи не разследват тези колцентрове за финансови измами и колко българи досега са екстрадирани и съдени в Германия за тези измами?

Гледайте в предаването „Следите остават“ тази вечер от 21 часа след края на новините.

#колцентрове #"Следите остават" #разследване #измами

