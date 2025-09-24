БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи есенен полъх: Ветровито време с превалявания през следващите дни

Снимка: илюстративна
Промяната на времето ще започне утре с умерен и силен вятър от изток-североизток, в областите с код жълто със пориви до около 80-90 км/ч ще нахлува по-студен въздух и максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат съществено по-ниски, в сравение с днес, от 20° до 25°, в София - около 25°, в южните райони – все още от 26° до 30°.

Облачността ще е разкъсана, предимно значителна, с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми, но превалявания ще има и в масивите от западната половина на страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад.

По Черноморието вятърът ще бъде силен и вълнението на морето ще се усилва, в някои райони до около 4 бала.

Ветровито ще бъде и почти навсякъде на Балканите, в много райони с предупреждение за опасно силни пориви, а по западното крайбрежие на полуострова се очакват и проливни валежи. Предстои и захлаждане, най-слабо в южните части от Балканите, където ще остане слънчево.

Слънчево ще бъде утре и на Британските острови, и на Пиринеите. С валежи от дъжд ще бъде в страните от Централна Европа, по-интензивни и значителни по количество за пореден ден в Германия.

У нас, и през следващите дни ще остане ветровито, повече в Източна България, където ще продължи да духа силен североизточен вятър. Ще има и превалявания, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, а в неделя на повече места по Черноморското ни крайбрежие. Понижението на температурите ще продължи и през почивните дни, както и в началото на новата седмица, когато максималните температури в много райони от страната ще бъдат под 20°.

