БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Девойките пък си тръгват със сребърните медали.

Български национален отбор по естетическа гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика спечели титлата, а девойките взеха сребърни отличия на европейското първенство в унгарската столица Будапеща.

Жените в състав - Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева, изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.

На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки.

Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.

При девойките - Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, не успяха да затвърдят предимството си от първия ден и завоюваха сребърните отличия със сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.

Свързани статии:

България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
След първия ден на шампионата в Будапеща.
Чете се за: 01:37 мин.
#Български национален отбор по естетическа гимнастика за девойки #Европейско първенство по естетическа групова гимнастика #Български национален отбор по естетическа гимнастика за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Художествена гимнастика

България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
Токио 2025: Три от най-бързите жени в историята подновяват съперничеството си на 3000 м. стипълчейз Токио 2025: Три от най-бързите жени в историята подновяват съперничеството си на 3000 м. стипълчейз
Чете се за: 04:17 мин.
Магдалена Вълкова става част от ансамбъла на България Магдалена Вълкова става част от ансамбъла на България
Чете се за: 01:12 мин.
Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете Токио 2025: Грант Холоуей поглежда към четвърта поредна световна титла на 110 м. с препятствия при мъжете
Чете се за: 04:17 мин.
Валентина Иванова: Световното първенство по художествена гимнастика е следващата цел Валентина Иванова: Световното първенство по художествена гимнастика е следващата цел
Чете се за: 02:22 мин.
Яница Динева завърши седма на финала на лента Яница Динева завърши седма на финала на лента
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта
НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ