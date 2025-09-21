БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
След първия ден на шампионата в Будапеща.

България поведе при жените и девойките на европейското по естетическа гимнастика
Снимка: БТА
Националните отбори на България по естетическа групова гимнастика за жени и девойки поведоха в класирането след края на първия ден на европейското първенство в Будапеща.

В унгарската столица The National team в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицията си, която беше оценена с 28.600 точки.

На второ място е Експерсия (Русия) с 28.150 точки, а третата позиция преди второто изпълнение утре заема Минетит (Финландия) с 28.150 точки.

Тимът на Академик е на временното десето място с 26.400, а Велбъжд Кюстендил е 23-и с 19.650 точки.

При девойките National team Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова също е лидер след първия ден с 27.200 точки. Българките водят пред руските състави Мадона Джуниър (27.100) и Виктория (26.950).

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с оценка 26.400 точки, Етър Елит - 19-и с 20.600, а Афродита - 27-и с 16.800.

На европейското първенство участват 52 отбора при жените и при девойките.

