4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община

Столичната община предлага промени в правилата за паркиране в центъра на София. Част от тях са актуализиране на цените от сегашните 2 лева на час за синя зона на 4 лева, а за зелена зона - от 1 лев на 2 лева на час, както и синята зона да заработи и в неделя.

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България" – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, са внесли доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са участвали 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани, твърдят от Столичната община. Според анкетираните синята най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в "Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев". В съществуващи зелени подзони (Център, "Оборище", "Иван Вазов", "Лозенец" и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.Друг извод на проучването на Столична община, е че живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя, а 80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада са разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток". Превръщане на част от зелените подзони в сини. Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона. Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона. Предлага се и ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.