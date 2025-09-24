Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината (ОБЗОР)

Драстично поскъпване на паркирането в центъра на София предлагат кметът Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници от групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Предлага се актуализиране на цените – от сегашните 2 лева на час за синя зона на 4 лева, а за зелена зона – от 1 лев на 2 лева на час, както и синята зона да заработи и в неделя.

От общината заявяват, че предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са участвали 22 230 души от всички части на града.

В позиция до медиите лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски определи решението на кмета Васил Терзиев за драстично поскъпване на цената на паркирането в столицата като „скандално и безобразно“ и призова Столичния общински съвет да се противопостави на предложението.

Последва отговор на Терзиев във „Фейсбук“. Столичният кмет заяви, че ще продължи усилията си за развитие на града и призова политиката да бъде действие, а не, цитирам, „евтин популизъм“.