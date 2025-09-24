Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна

Американският държавен секретар Марко Рубио директно призова руския си колега Сергей Лавров за спиране на убийствата в Украйна, съобщи Държавният департамент.



Американската страна е повторила призива на президента Тръмп в тази насока и е посочила необходимостта Русия да предприеме значителни стъпки за трайно уреждане на конфликта в Украйна.

Рубио и Лавров разговаряха в Ню Йорк часове след като Вашингтон втвърди позицията си към Москва. Срещата започна бед встъпителни изявления за пресата и продължи около 50 минути при закрити врати.