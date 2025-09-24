Васил Терзиев: София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д"

Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо, каза кметът
Кметът на София Васил Терзиев заяви във фейсбук, че ще продължи усилията си за развитие на града и призова политиката да бъде действие, а не евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д", подчерта той.
Той благодари на всички, които са участвали в анкетата за паркирането в столицата. Терзиев посочва, че от допитването е станало ясно, че недостигът на паркоместа е най-големият проблем – много време се губи в обикаляне и често се паркира далеч от дома.
Той подчертва, че част от приходите ще остават в Столична община и ще се използват за нови паркинги, тротоари и по-добра инфраструктура в кварталите.
Васил Терзиев, кмет на София: "Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност.
Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо. А средствата, които даваме, да се връщат обратно при нас – в нашите квартали, в по-добра и уредена градска среда.
И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно „Д“.