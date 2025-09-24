Васил Терзиев: София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д"

Кметът на София Васил Терзиев заяви във фейсбук, че ще продължи усилията си за развитие на града и призова политиката да бъде действие, а не евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д", подчерта той.

Той благодари на всички, които са участвали в анкетата за паркирането в столицата. Терзиев посочва, че от допитването е станало ясно, че недостигът на паркоместа е най-големият проблем – много време се губи в обикаляне и често се паркира далеч от дома.

Той подчертва, че част от приходите ще остават в Столична община и ще се използват за нови паркинги, тротоари и по-добра инфраструктура в кварталите.