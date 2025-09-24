БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пеевски: Предложението на кмета Терзиев за двойно увеличение на цените за паркиране в София е безобразно

Той призова общинските съветници от СОС да спрат предложението на кмета на София

делян пеевски позволя никой тресе страната
Снимка: БГНЕС
Предложението на кмета на София Васил Терзиев за драстично увеличение на цените за паркиране в столицата е скандално и безобразно. Това посочва лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски във връзка с доклад, внесен от кмета, председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България", касаещ паркирането на синя и зелена зона в София.

"Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", посочи лидерът на "ДПС-Ново начало".

Пеевски призовава общинските съветници от СОС да спрат предложението на кмета на София и общинските съветници от ПП-ДБ. Депутатът добавя, че хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова СОС е този орган, който може и трябва да възпре Терзиев и да ги защити.

Пеевски посочва още, че след като преди дни покрай кризата с парното и топлата вода на “Дружба-2” заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%, сега предлагат цените за паркиране в “Синя зона” да станат 4 лв за час, а в “Зелена зона” - 2 лв.

