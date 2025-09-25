Президентът се срещна с представители на международни медийни организации

Гарантирането на свободата и независимостта на медиите е от ключово значение за демократичното и стабилно развитие на обществото. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на международни медийни организации, които са на посещение у нас.

Делегацията е водена от Павол Салай – ръководител на отдела на "Репортери без граници" за ЕС и Балканите и представлява Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода. Посещението се провежда до 26 септември и в рамките на визитата си делегацията провежда срещи с институции и журналисти, като поставя фокус върху медийната среда.

Румен Радев отбеляза, че посещението на експертите е на фона на застъпващи се кризи, за справянето с които независимите медии са особено важни. Медийният сектор също преминава през период на трансформация, в който конвенционалните медии отстъпват място на алтернативни източници на информация като социалните мрежи. Сред причините за тези процеси държавният глава открои новите форми на комуникация, финансовите модели, а също така селектираната информация и тенденцията на отлив на обществено доверие от традиционните медии в полза на социалните мрежи.

Във фокуса на разговора беше поставена ролята на обществените медии като гарант за съхраняването и насърчаването на професионалните журналистически стандарти и отстояването на плурализма. Подчертана бе необходимостта от прозрачен механизъм за тяхното финансиране, който да гарантира тяхната независимост.

Президентът Радев открои също така необходимостта от повишаване на прозрачността по отношение на собствеността на медиите, тъй като наличната публична информация невинаги е достатъчна, за да разкрие истинските собственици и възможните им политически обвързаности. Това е предпоставка за установяването на цензура в медийните редакции или автоцензура от страна на самите журналисти, което на практика унищожава журналистиката.

Представителите на медийните организации подчертаха значението на приемането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) и прилагането на други европейски норми в областта на медийното право, които да гарантират защитата на журналистите срещу вербални и физически атаки и на свободата на медиите, включително в случаи на преднамерено съдебно преследване.