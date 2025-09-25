БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът се срещна с представители на международни медийни организации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Свободните и независими медии са от ключово значение за демократичното развитие на обществото, заяви Радев

Румен Радев - медии - среща
Снимка: Президентство на Република България
Слушай новината

Гарантирането на свободата и независимостта на медиите е от ключово значение за демократичното и стабилно развитие на обществото. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на международни медийни организации, които са на посещение у нас.

Делегацията е водена от Павол Салай – ръководител на отдела на "Репортери без граници" за ЕС и Балканите и представлява Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода. Посещението се провежда до 26 септември и в рамките на визитата си делегацията провежда срещи с институции и журналисти, като поставя фокус върху медийната среда.

Румен Радев отбеляза, че посещението на експертите е на фона на застъпващи се кризи, за справянето с които независимите медии са особено важни. Медийният сектор също преминава през период на трансформация, в който конвенционалните медии отстъпват място на алтернативни източници на информация като социалните мрежи. Сред причините за тези процеси държавният глава открои новите форми на комуникация, финансовите модели, а също така селектираната информация и тенденцията на отлив на обществено доверие от традиционните медии в полза на социалните мрежи.

Във фокуса на разговора беше поставена ролята на обществените медии като гарант за съхраняването и насърчаването на професионалните журналистически стандарти и отстояването на плурализма. Подчертана бе необходимостта от прозрачен механизъм за тяхното финансиране, който да гарантира тяхната независимост.

Президентът Радев открои също така необходимостта от повишаване на прозрачността по отношение на собствеността на медиите, тъй като наличната публична информация невинаги е достатъчна, за да разкрие истинските собственици и възможните им политически обвързаности. Това е предпоставка за установяването на цензура в медийните редакции или автоцензура от страна на самите журналисти, което на практика унищожава журналистиката.

Представителите на медийните организации подчертаха значението на приемането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) и прилагането на други европейски норми в областта на медийното право, които да гарантират защитата на журналистите срещу вербални и физически атаки и на свободата на медиите, включително в случаи на преднамерено съдебно преследване.

#свобода на словото #президент #Румен Радев #медии

Последвайте ни

ТОП 24

3-годишно дете избяга от детска градина в София
1
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
3
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
4
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
5
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
6
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Общество

Започнаха снимките на филма "Парчета живот" за терористичния акт на летище Бургас
Започнаха снимките на филма "Парчета живот" за терористичния акт на летище Бургас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:12 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон Погребение на християнски мъченик разкриха археолозите на Перперикон
Чете се за: 02:10 мин.
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
7356
Чете се за: 02:40 мин.
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Половин България все още е без денонощни аптеки
Половин България все още е без денонощни аптеки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:35 мин.
Политика
Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Палестинският президент е готов да работи със световни лидери по...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ