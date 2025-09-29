Няма да има режим на водата във Велико Търново

Трима от министрите от Националния борд по водите се събраха във Велико Търново, за да обсъдят проблемите с водата в региона с представители на местната власт.

По време на срещата вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на околната среда и водите Манол Генов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов увериха, че на този етап опасност от воден режим в областта няма.

Министрите заявиха, че всички политически спекулации по темата са напълно безпочвени и целят единствено извличане на политически дивиденти, като поясниха, че в момента в язовир "Йовковци" има 4 милиона кубика вода, което означава, че той е пълен на 52% от обема си и има достатъчно количество вода за доста дълъг период от време.

"Проблем тук с водата няма. Има места с нарушено водоснабдяване, но те са от съвсем друг характер. Няма опасност нито Велико Търново, нито някои от другите общини, които се захранват от язовир "Йовковци" да бъдат с нарушено водоснабдяване, защото липсва вода в язовира. Напротив, има достатъчно", каза Иван Иванов. "По отношение на това, което обсъдихме за промяна в законите, днес съм пуснал писма на всички басейнови дирекции в държавата, за да имаме информация за алтернативни водоизточници и за подадени заявления - било то от общини, било от ВиК дружества, за да може да видим темповете, с които се работят тези разрешителни", коментира Манол Генов. "Повярвайте ми, немалка част от проблемите са обекти на недобро или недостатъчно качествено законодателство през годините. Така че бордът в това отношение ще работи постоянно. Създадени са междуведомствените групи по отношение на законодателство. Министрите ще докладват всяка седмица. Готови сме да провеждаме заседания и всяка седмица. Един път в месеца ще се докладва в Народното събрание. Така че динамиката със сигурност ще я има", заяви Атанас Зафиров.

В момента в сградата на Община Велико Търново продължава среща, посветена на качеството на въздуха в града, в която участва и министър Манол Генов.