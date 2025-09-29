Проевропейска победа в Молдова

Проевропейската партия на президента Мая Санду убедително печели парламентарните избори в Молдова.

При обработени почти 100 процента от протоколите "Партията на действието и солидарността" получава малко над 50 процента от гласовете. На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 24 на сто от гласувалите. Избирателната активност е била 52 процента. Основният опозиционен лидер и бивш президент Игор Додон призова за протест пред парламента.