БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия пестициди

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Запази

Как обаче те се връщат обратно при потребителите и какви рискове крият - разследва организацията "Обществено око"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ЕС е увеличил драстично износа на забранени на негова територия опасни за здравето и околната среда пестициди към други страни по света, разкри едногодишно журналистическо разследване.

В специално интервю за БНТ един от авторите на разследването обясни какъв риск представлява този износ за държавите по света, а и за Европа. С Лоран Габрел от швейцарската неправителствена организация "Обществено око" разговаря Милен Атанасов.

1.3 дихлорпропен - класифициран като вероятен канцероген в САЩ и забранен в ЕС заради опасения, че замърсява подпочвените води. Хербицидът глуфозинат - установено е че уврежда плодовитостта. И манкоцеб - фунгицид, забранен през 2020 г. и класифициран като токсичен за репродукцията и ендокринен разрушител. Това е челната тройка на опасните и забранени в Европейския съюз пестициди, които европейски страни продължават да произвеждат и изнасят по света.

"Най-голямата част като количество идва от Германия. Тази част представлява 50 хиляди тона. Това е близо половината от целия износ на забранени в европейските страни пестициди. Но тук, сред имената на основните износители, откриваме и името на България. Установихме, че от България е отбелязан износ на повече от 10 хиляди тона от забранените пестициди през миналата година", каза Лоран Габрел, разследващ журналист за организацията "Обществено око".

Общо 122 000 тона забранени в ЕС пестициди са били изнесени към други страни. Това е близо 50 процента увеличение спрямо 81 000 тона, установени за 2018 г. Три четвърти от най-големите вносителки са държави с нисък стандарт от Азия, Латинска Америка и Африка. Рисковете от този внос са както локални, така и глобални.

"Пестицидите, които убиват пчелите, са признати за една от най-големите заплахи и Европейският съюз също признава това. И той реагира на тази заплаха. Но същевременно тези вещества продължават да се изнасят и да причиняват смъртта на милиони пчели по света всяка година. И още по-страшното е, че в много страни и то най-вече в бедните страни, хиляди земеделци умират вследствие на тежки отравяния с пестициди от този тип", обясни Лоран Габрел.

Парадоксът е, че самите европейски граждани също страдат от износа на забранени в ЕС пестициди.

"Иронията в тази ситуация е, че изнасяме забранените пестициди към страни, докато самите те са износители на хранителни и земеделски продукти към Европа. Става така, че един от главните търговски партньори на Европа, каквато е Бразилия, внася пестициди и произвежда с тяхна помощ стоки, които после се внасят в европейските страни. И консуматорите тук попадат на остатъците от забранените продукти в храните, които си купуват".

Европейските закони не забраняват износа на посочените в разследването пестициди, но това не значи, че описаната тревожна тенденция трябва да продължава, смятат авторите на разследването.

"Бихме искали ЕК най-после да поеме своята отговорност. През 2020 г. тя вече се ангажира след предишното ни разследване. С това наше разследване искахме да обърнем внимание на факта, че производителите изглежда се възползват от колебанието на ЕК и увеличават сериозно този износ", заяви Лоран Габрел.

#разследване #пестициди #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
4
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил Левски“ в София
6
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Още

България заема шесто място в Европа по затлъстяване
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
В деня на сърцето: Кампания срещу пушенето сред ученици и бъдещи майки В деня на сърцето: Кампания срещу пушенето сред ученици и бъдещи майки
Чете се за: 03:55 мин.
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските
Чете се за: 02:52 мин.
Сладка годишнина: Швейцария чества 150 години на млечния шоколад Сладка годишнина: Швейцария чества 150 години на млечния шоколад
Чете се за: 00:37 мин.
Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“ Удвоени са водните количества от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“
Чете се за: 02:30 мин.
В Световния ден на сърцето: Как да пазим сърцето си здраво? В Световния ден на сърцето: Как да пазим сърцето си здраво?
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом
Чете се за: 00:32 мин.
По света
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ