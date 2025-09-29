Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия пестициди

ЕС е увеличил драстично износа на забранени на негова територия опасни за здравето и околната среда пестициди към други страни по света, разкри едногодишно журналистическо разследване.

В специално интервю за БНТ един от авторите на разследването обясни какъв риск представлява този износ за държавите по света, а и за Европа. С Лоран Габрел от швейцарската неправителствена организация "Обществено око" разговаря Милен Атанасов.

1.3 дихлорпропен - класифициран като вероятен канцероген в САЩ и забранен в ЕС заради опасения, че замърсява подпочвените води. Хербицидът глуфозинат - установено е че уврежда плодовитостта. И манкоцеб - фунгицид, забранен през 2020 г. и класифициран като токсичен за репродукцията и ендокринен разрушител. Това е челната тройка на опасните и забранени в Европейския съюз пестициди, които европейски страни продължават да произвеждат и изнасят по света.

"Най-голямата част като количество идва от Германия. Тази част представлява 50 хиляди тона. Това е близо половината от целия износ на забранени в европейските страни пестициди. Но тук, сред имената на основните износители, откриваме и името на България. Установихме, че от България е отбелязан износ на повече от 10 хиляди тона от забранените пестициди през миналата година", каза Лоран Габрел, разследващ журналист за организацията "Обществено око".

Общо 122 000 тона забранени в ЕС пестициди са били изнесени към други страни. Това е близо 50 процента увеличение спрямо 81 000 тона, установени за 2018 г. Три четвърти от най-големите вносителки са държави с нисък стандарт от Азия, Латинска Америка и Африка. Рисковете от този внос са както локални, така и глобални.

"Пестицидите, които убиват пчелите, са признати за една от най-големите заплахи и Европейският съюз също признава това. И той реагира на тази заплаха. Но същевременно тези вещества продължават да се изнасят и да причиняват смъртта на милиони пчели по света всяка година. И още по-страшното е, че в много страни и то най-вече в бедните страни, хиляди земеделци умират вследствие на тежки отравяния с пестициди от този тип", обясни Лоран Габрел.

Парадоксът е, че самите европейски граждани също страдат от износа на забранени в ЕС пестициди.

"Иронията в тази ситуация е, че изнасяме забранените пестициди към страни, докато самите те са износители на хранителни и земеделски продукти към Европа. Става така, че един от главните търговски партньори на Европа, каквато е Бразилия, внася пестициди и произвежда с тяхна помощ стоки, които после се внасят в европейските страни. И консуматорите тук попадат на остатъците от забранените продукти в храните, които си купуват".

Европейските закони не забраняват износа на посочените в разследването пестициди, но това не значи, че описаната тревожна тенденция трябва да продължава, смятат авторите на разследването.