Реакции в Европа и Русия след вота в Молдова

Лидерите на европейските институции и на повечето европейски държави поздравиха Молдова за проевропейския избор на страната.

В съвместно изявление френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и полският премиер Доналд Туск поздравиха молдовското общество и властите за мирното провеждане на изборите, въпреки "безпрецедентната намеса на Русия, включително чрез купуване на гласове и дезинформация".

“Вчера народът на Молдова избра свободата и демокрацията, върховенството на закона и перспективата за светло бъдеще за страната си. Те гласуваха за Европа по убеждение, въпреки всички опити на Москва да повлияе на изборите", коментира Йохан Вадефул - външен министър на Германия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вратата на ЕС е отворена за Молдова. Според нея опитите на Русия за всяване на страх не са попречили на страната да избере пътя към Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави президента на Молдова Мая Санду с изборната победа и призова Европа да продължи да помага на страната.

"Днес поздравяваме Молдова. За изборите, за идеята за Европа, идеята за нормално и стабилно национално развитие. Подривното влияние на Русия няма да се разпространява по-далеч в Европа", заяви Зеленски.

Според Кремъл на стотици молдовци в Руската федерация е била отказана възможността да гласуват, защото са били отворени само две избирателни секции: