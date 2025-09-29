БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

"Нов живот за Ротондата": Представиха идеи за обновяване на площада пред софийската Централна гара

Карина Караньотова
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Проектите целят превръщането на района в привлекателно място

Нов живот за площад "Ротондата" при Централна гара в София. Тази вечер район "Сердика" и вече 10-годишната инициатива UnderGara представиха най-актуалните предложения и коментари за промяна на облика на предгаровия площад.

Едно от обновените простространства тук е новият Социален и образователен център "Сердика" в подлеза на "Ротондата". Открита беше и изложбата "Наследство с бъдеще".

Големият проблем на пространството пред Централната софийска гара не е занемарената инфрастуктура, а по-скоро лошият имидж.

"Трябва да има хигиена! Да е чисто! С тоя килим няма да оправите гарата, това е много мизерна, мръсна гара. Само измамници, крадци и наркомани".

БНТ: Как според Вас може да се подобри пространството тук?

- Няма оправия!

- Трябва да го измисли някой умен човек!

Умните хора отдавна са го измислили. Неслучайно кметът на район "Сердика" показа примери от Нидерландия и Белгия и накра участниците в дискусията да помечтаят, че и у нас площадът пред гарата може да изглежда приветливо и да кипи от живот.

"Малко по малко да започне да се оживява, това му е целта. Заради нашите усилия и събития, колегите от пазари "Възраждане" ни зарадваха, че всички долни помещения вече са дадени под наем, а тук няма нито една разбита витрина на работещ обект", коментира Момчил Даскалов, кмет на район "Сердика".

Идейният проект за пространството цели превръщането му в привлекателно място, както и развитието на северните квартали на София. Идеята на проекта е той да е за хората, тоест под земята да минава автомобилният трафик, а пешеходците да бъдат качени на ниво 0.

"Хората искат да има културни събития, повече живот и повече сигурност. С години тук бяха натрупани много проблеми", посочи Адрияна Михайлова, агенция ИМПАКТ, автор на концепцията за трансформация на площад "Ротондата".

Инвестициите в БДЖ и развитието на железопътния превоз също са фактор за подобряване на площад "Ротонда".

