"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт

Сред блестящите небостъргачи и оживените борсови зали Франкфурт пулсира като финансовото сърце на Европа. Градът е магнит за капитала. Там парите и идеите се срещат, а сделките се решават с едно мигване.

Д-р Юрген Рацингер - изпълнителен директор по международни въпроси в Търговско-промишлената камара, Франкфурт на Майн: "Желанието на германските компании да излизат в чужбина, да намират нови доставчици, нови производствени места, е изключително голямо. Ако рамковите условия са надеждни и тези пречки намаляват — както сега с валутата, но тя е само един от факторите. Германия има много предимства като производствена локация, но имаме високи разходи. И ако можем да изнесем част от веригата към партньори с по-ниски разходи, би било много добре."

ЕЦБ работи за поддържането на стабилни цени в еврозоната, така че утре с нашите пари да можем да си купим точно толкова, колкото и днес.

А интеграцията в еврозоната е мост към по-силна икономика, уверени са икономистите.

Д-р Юрген Рацингер - изпълнителен директор по международни въпроси в Търговско-промишлената камара, Франкфурт на Майн: "И за страна като България е огромен шанс, защото огромен отворен пазар очаква вашите компании."

Понеделник, 9.00 сутринта - борсата във Франкфурт отваря. На езика на парите - по таблата се завъртат не просто числа, а милиони, дори милиарди.

Франкфурт е най-голямата борса за търговия с ценни книжа в ЕС. А след приемането на нашата страна в еврозоната - се очаква все повече български компании да бъдат търгувани на борсата в града.

Каролине фон Лизинген - ръководител "Първично публично предлагане", германска борса: "Въвеждането на еврото в България през 2026 г., надяваме се, ще бъде както се казва истински "game changer" за европейския капиталов пазар и смятаме, че определено ще бъде от полза за страхотните компании, които имате и които разглеждат листване. Очевидно това ще улесни много нещата, защото ще бъде по-лесно да се сравняват компаниите помежду им, ще има по-малък валутен риск. Мисля, че ще има по-голяма интеграция на портфейлите. Така че - с голямо нетърпение очакваме вашата интеграция към еврозоната."

Прозрачни пазари и ефективна свързаност на компании и инвеститори - това предлага борсата, като укрепва позицията на Европа в глобалния капиталов пазар.

"Силният капиталов пазар е движеща сила за растеж, иновации и просперитет в Германия. Той създава доверие, което позволява мобилизирането на частен капитал, от който се нуждаем толкова спешно."

Тук дават лице на капиталовия пазар. И рекламират и извън борсата, кaтo на екранитe в метростанциите.

Каролине фон Лизинген - ръководител "Първично публично предлагане", германска борса: "Нашата цел е да използваме вашите местни „шампиони“ и наистина да им дадем видимост. В момента сте под прожекторите заради присъединяването към еврозоната. Това е важно, защото инвеститорите търсят диверсификация. Те вече добре познават всичко, което Западна Европа предлага, но има голям интерес и към шампионите извън Западна Европа. Затова гледат към Централна и Източна Европа, и се надяваме, че този момент ще се материализира."

Смяната на марките с евро преди 23 години в Германия била най-голямата операция по подмяна на валута в историята. По онова време имали около 2,7 милиарда банкноти в германски марки и почти 50 милиарда монети в обращение. За смяната отпечатали четири милиарда банкноти евро и отсекли 17 милиарда монети.

Д-р Улрих Русо - директор на Паричния музей, Франкфурт: "Ще бъде ли новата валута толкова стабилна, колкото беше германската марка? Това се питаха хората. Но сега повече от 20 години сме в еврозоната и имаме опита: добре, работи. Ако погледнете статистическите данни, еврото е много по-стабилно, отколкото германската марка някога е била. И мисля, че в България ще се повтори същата история. Ако можете да гарантирате или да уверите хората, че техните спестявания са защитени."

Улрих Русо разказва увлекателно за валутата на туристите в музея на парите. А историите му понякога зависят от възрастта на посетителите.

Д-р Улрих Русо - директор на Паричния музей, Франкфурт: "В нашия музей най-често идват ученици и за децата еврото е нещо нормално. А когато им говорим за германските марки, е като да им разказваме за динозаври, средновековни рицари или нещо подобно. Но хора на моята възраст или по-възрастни — ние познаваме марките от детството си."

Еврото е добре защитено. С три стъпки всеки може да провери коя банкнота е истинска.

Д-р Улрих Русо - директор на Паричния музей, Франкфурт: "Първата стъпка винаги е просто да вземете банкнотата в ръка и да я почувствате. Има ли релеф? Не трябва да е гладка. Следващата стъпка – дръжте я срещу светлината и вижте: има ли воден знак? Да, тук има истински воден знак. Значи това е истинска банкнота. А при фалшивата – водният знак е просто отпечатан, не е истински. Погледнете защитната нишка: при фалшифицираните банкноти няма защитна нишка – тя просто липсва. Така че можете да сте сигурни, че това е истинска банкнота, а не фалшификат."

Напълно еднакви ябълки, но на различна цена за килограм. Защо? Отговорът се крие само на няколко метра от този импровизиран щанд в музея на парите във Франкфурт.

Д-р Улрих Русо - директор на Паричния музей, Франкфурт: "Това е витрината, в която показваме инфлационните нива в различните страни от еврозоната. Всяка страна е представена като парче месо, не с цена, а с националния процент на инфлация. Виждате, че сме оставили място и за България – от 1 януари. И ако погледнете отделните страни, ще видите всички различни нива на инфлация в отделните страни. И това е предизвикателство за евросистемата – да прави парична политика за 20 различни държави. Можем да видим 5.3 в Естония, 2.4 в Германия, 1.9 в Португалия. БНТ: Еврозоната не е причината за инфлацията, нали? - Не, не е. Инфлацията идва… има различни причини, но самото съществуване на еврозоната не е отговорно за инфлацията."

На истинския пазар Герхард Рем тъкмо се е запътил към сергиите. Смята, че еврото е било правилният избор за Германия.

Герхард Рем - жител на Франкфурт: "В началото винаги преизчислявахме – колко марки е това или онова? И в началото имахме усещането, че всичко е станало по-скъпо. Но не беше така за всички цени. По-скоро при хранителните продукти малко, а и недвижимите имоти поскъпнаха." Ертан - жител на Франкфурт: "Цените вървят нагоре. БНТ: Но не заради еврото? - Не заради еврото, по-скоро заради икономиката, определено, да. БНТ: Колко пари са нужни тук в Германия, за един добър живот? - За да имате добър живот, ви трябват много пари в евро. Ако получавате тук месечно 1800 евро, после идва и наемът, който се удържа, и може да стане доста трудно. "БНТ: Имате ли германски марки у дома сега? Герхард Рем - жител на Франкфурт: Може би някъде в някоя кутия още имам. Но и сега могат да се обменят за евро в Бундесбанк."

Четири месеца преди Германия да смени марката с еврото, ако някой имал буркан с монети вкъщи, можело да го занесе в банката, а парите отивали директно в сметката му.

С поредица клипове Бундесбанк насърчавала хората да изпразнят всичките си касички. Нарекли кампанията: „Спящите монети“.

Късната есен е началото на карнавалния сезон в Германия - песни, танци, маски.

Кати - студентка в Майнц: "Просто сме в супер настроение."

И докато е в супер настроение и Кристине отчита плюсовете от еврозоната. Най-големият - по-лесно разплащане.

Кристине - жител на Майнц: "Еврото направи някои неща по-скъпи, определено. Това е вярно. Но за плащанията е по-лесно, когато отидеш в чужда страна и имаш една валута. Познавам България отпреди около 30 години. Но мисля, че ще става по-добре. Определено."

Клара и Кати учат в Майнц. С усмивка казват на България: "Добре дошла в еврозоната".

Клара - студентка в Майнц: "Основната причина, поради която Европейският съюз е създаден, е да предотврати война в Европа. И мисля, че ЕС трябва непременно да бъде защитаван." Кати - студентка в Майнц: "И двете сме по програма „Еразъм“, и двете учим тук в Майнц, но ще отидем и в чужбина – да учим в Италия и Франция. И много ценим европейската общност."

Зьорен и Ян-Кристоф са студенти по икономика и въпреки че не си спомнят смяната на марките с евро, са учили за този момент като история.

Ян-Кристоф Хорн: "Мисля, че няма държава, която да се възползва толкова много от еврото, колкото Германия. Голям поддръжник съм на еврото." Зьорен Гербес: "И тук е имало страхове, че изведнъж нашата валута вече няма да струва толкова. Ако погледнете Хърватия - и тя наскоро имаше същия проблем, но в дългосрочен план ще се възползва от еврото, особено когато става дума за инвестиции или за по-лесна търговия." Ян-Кристоф Хорн: "Икономически няма причина някой да иска да „разпали“ инфлацията. И мисля, че не трябва да се тревожите за това."

Че не трябва да се тревожим ни казва и професорът по международна икономика Филип Хармс.

Проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "Инфлацията в началото на първите години след 2000 година в Германия беше по-ниска, отколкото през 90-те. Така че еврото не допринесе за повишаване на цените. Всъщност, през първите години от съществуването си еврото донесе много стабилни цени."

Ползите за бизнеса: еврото намалява разходите и улеснява процесите като прави търговията по-бърза и лесна, а бизнесът по-свързан.

Проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "Добрата новина за българските компании е, че могат да достигат по-големи пазари, защото транзакционните разходи намаляват. Лошата новина е, че ще има повече конкуренция в България, защото компании от еврозоната ще навлизат по-лесно. Финансовата стабилност, която идва с приемането на еврото – влияе и върху това колко скъпо или евтино е за правителството да взема заеми, защото финансовите пазари вече не работят с друга валута. Това прави ситуацията на правителството ви по-комфортна. Разбира се, то не бива да прекалява, но все пак членството във валутен съюз дава допълнителни възможности, защото е по-лесно. Лихвените проценти просто са по-ниски." Карина Шведе - изп. директор на Търговско-промишлена камара за Райнхесен: "Всяка индустрия, която е свързана с партньори в Европа, в държави от еврозоната, има предимството, че всичко става по-лесно. И това се отнася за всички сектори. С въвеждането на еврото България според мен със сигурност ще преживее нов импулс на растеж. И това със сигурност ще увеличи атрактивността на България като локация за индустрии и компании от цяла Европа."

След 1 януари 2026 г. българските евромонети ще намерят място тук: на картата на страните от еврозоната.

Българският лев ще се озове в музея, докато еврото пише новата ни финансова история.