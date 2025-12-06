БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"След новините": Към еврозоната - перспективи...
Чете се за: 14:22 мин.
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026

Милена Кирова
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви, че оставка на правителството в момента не е на дневен ред

Първи политически реакции след публикуването на преработения вариант на бюджет 2026. Управляващите поставят акцент върху това да има стабилност. Опозицията казва "не" и на новия бюджет, и иска оставката на кабинета. Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви, че оставка на правителството в момента не е на дневен ред.

След като изтеглиха и преработиха Бюджет 2026, управляващите с равносметка:

Тома Биков - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Парадоксално: протестът помогна по-скоро на нас - на ГЕРБ в тази ситуация. Защото той ограничи до голяма степен желанията за прекалено харчене на обществени пари. Нещо, срещу което, ние по принцип сме. Моето лично мнение, е че този бюджет, който сега внясяме, също не решава генералните въпроси пред нас."

Вицепремиерът Атанас Зафиров изтъкна, че в момента най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира.

Атанас Зафиров - вицепремиер и лидер на БСП: "Всичко това, което настоявахме, всичко това, което договорихме със социалните партньори, с обществото - е факт в този бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението."

В "Денят започва с Георги Любенов" Мартин Димитров припомни, че от "Демократична България" предлагат 30 десни мерки и отново критикува управляващите.

Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Те харчат като луд с картечница. Добра новина е че все пак оттеглиха увеличението на данъка върху дивидентите, увеличението на осигуровките, СУПТО и т.н. Това е успех на гражданската енергия. Казваме "не" на този бюджет!
БНТ: На всичко?
- Да. При това ниво на разходите- те ни бутат към ръба на скалата с този бюджет."

За управляващите оставката на правителството в момента не е на дневен ред. Според опозицията кабинетът е в политически фалит.

Атанас Зафиров - вицепремиер и лидер на БСП: "Темата за изборите винаги трябва да е на дневен ред в обществото и в политиката. Ние винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко това, което правиме е публично. Всичко това, което правиме, е за хората. Чуваме хората от протеста и както виждате - голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред."

Тома Биков - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Специално ГЕРБ-СДС на няколко пъти сме показвали, че за нас не е проблем да подаваме оставка. Нямаме никакво намерение да управляваме насила. Ще се опитаме да не бъдем подкрепящи, а да бъдем водещи в тази коалиция, каквото ни е мястото и компромисите, които правим, да бъдат в рамките на нормалното, а не да изпълняваме чужди програми."

Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Живеят с надеждата, че като дойдат коледните празници хората ще забравят за тях и някак си ще оцелеят. Но това правителство е абсолютно фалирало и те нямат друг ход, освен да си подадат оставката."

Шестият вот на недоверие е следващата седмица.

#Бюджет 2026 #политически реакции

