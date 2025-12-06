Тома Биков: Парадоксално протестът помогна по-скоро на нас - на ГЕРБ

"Парадоксално протестът помогна по-скоро на нас - на ГЕРБ в тази ситуация, защото той ограничи до голяма степен желанията за прекалено харчене на обществени пари. Нещо, срещу което ние по принцип сме", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

По думите му този бюджет, който сега се внася, също не решава генералните въпроси.

"Имаме остаряла държавна структура и това е големият проблем. Не мисля на този етап, че трябва да се подава оставка", допълни Тома Биков.

