Мартин Димитров, ПП-ДБ: Харчат като луд с картечница

"Те харчат като луд с картечница. Добра новина е, че все пак оттеглиха увеличението на данък дивидент, увеличението на осигуровките, СУПТО", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" Мартин Димитров от ПП-ДБ.

По думите му това е успех на гражданската енергия.

"Казваме "Не" на този бюджет. Това правителство е напълно фалирало - те нямат друг ход освен да си подадат оставката", подчерта Мартин Димитров.

Вижте целия разговор ТУК.