Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред

По думите му на този етап няма причина БСП да преосмисля участието си в управлението
Оставка на правителството в момента не е на дневен ред. Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров.
Той изтъкна, че в момента най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционния процес в страната да не спира.
Атанас Зафиров - вицепремиер, председател на БСП: Вчера беше публикуван бюджетът. Всичко това, което настоявахме, всичко това, което договорихме със социалните партньори, с обществото, е факт в този бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Темата за изборите винаги трябва да е на дневен ред в обществото и в политиката. Ние винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко това, което правим, е публично. Всичко това, което правим, е за хората. Чуваме хората от протеста и както виждате голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред.