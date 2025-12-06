Цената за килограм шаран за Никулден надхвърли 12 лева

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Ако е приготвен за директна консумация, сумата може да се удвои

Снимка: БГНЕС
За Никулден цената за килограм шаран в Русе надхвърли 12 лева.

Ако е приготвен за директна консумация, сумата може да се удвои.

Няма гаранция обаче, че рибата е дунавска, предупреждават търговците.

Причината е, че уловът на шаран в реката по това време на годината е минимален.

Въпреки че са на брега на Дунав и тази година русенци няма да сложат на трапезата си дунавски шаран за Никулден.

Сунай Сабриев, рибар и собственик на риболовен магазин: Шаранът е топлолюбива риба. Просто в момента нивото е много високо и много трудно може да го уловим.

Семейството на Сибел Хасанова има два магазина. В единия предлагат жива риба, а в другия готови рибни ястия. Те разчитат на доставчици от близкото дунавско село Ряхово.

Сибел Хасанова, търговец на риба: Имаме дори клиенти, които идват от други градове специално за дунавска риба. От време на време излиза дунавски шаран, наистина е много слаба тази година за дунавската риба.

Неделчо Неделчев, търговец на риба: Вносът на чужда риба от Гърция, от Турция, все повече настъпва в нашия пазар.

Хората, които нямат време за риболов, а цената не им е по джоба, също ще спазят традицията, но ще изберат по-достъпна риба.

Сибел Хасанова, търговец на риба: Освен шаран по-често се търси бяла риба, сом, таранка, мряна, толстолоб.

Контролът остава засилен. Проверяват се всички 13 специализирани магазина, складове, заведения и пазари за производство и продажба на риба и рибни продукти.

#река Дунав #риба #Русе #никулден #шаран #цена

