БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Към еврозоната - перспективи...
Чете се за: 14:22 мин.
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Два месеца след началото на кризата с боклука в София екипът ни се върна в „Люлин“, където първо показахме преливащите контейнери

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два месеца след началото на кризата с боклука в София екипът ни се върна в „Люлин“, където първо показахме преливащите контейнери. Проверихме и новите засегнати райони, няколко дни след като останаха без договор за сметопочистване - „Подуяне“ и „Слатина“. Как се развива кризата с боклука в София?

Датата е 7 октомври, два дни след като беше обявена кризисната ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“. А сега превъртаме лентата до днешния ден.

Пред 152 блок в „Люлин“ преди два месеца ви показахме преливащите контейнери в началото на кризата с боклука. 60 дни по-късно картината е идентична – контейнерите отново преливат, отпадъците са разпилени, а проблемът остава нерешен.

„Ще започне някоя епидемия. Днес видях мъртъв плъх.“

От началото на месеца общинското дружество „Софекострой“ пое сметоизвозването на района, като преди това това задължение изпълняваше Заводът за отпадъци. Кметът на „Люлин“ е провел среща с директора на дружеството.

Георги Тодоров – кмет на район „Люлин“: „Ние изживяваме най-тежката част от кризата в момента, което показва влошаване, а не подобряване на ситуацията. Надявам се, че с увеличаването на капацитета на „Софекострой“ нещата ще се подобрят.“

От район „Подуяне“, който е един от новозасегнатите райони, обясниха, че през днешния ден изцяло са обслужени кварталите „Левски В“ и „Левски Г“. Проблеми обаче остават в кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“.

Кристиян Христов – кмет на район „Подуяне“: „Създадена е организация, така че когато останат кофи необслужени през деня, на следващия ден да се започва от тях, за да гарантираме поне през ден обслужване в целия район. Имахме няколко сигнала за изхвърляне на едрогабаритен отпадък, докаран с бусове. Всичко това беше предадено на инспектората.“

„Горе-долу се справяме.“

„Тук са хартии, тук е пластмаса и в големи чували изхвърляме.“

А в район „Слатина“ са предприели и нови методи.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“: „Раздаваме жълти чували за разделно сметосъбиране. Те са леко прозрачни и се вижда, че в тях има само неща за рециклиране“

В края на този месец изтичат договорите на още шест района. А от януари без договор за почистване остават още три.

#София #криза с боклука #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Затвориха Прохода на Републиката
2
Затвориха Прохода на Републиката
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
3
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
4
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни кръстовища в Пловдив
5
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
6
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
4
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
5
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Още от: Регионални

Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък
Чете се за: 02:37 мин.
Светлините на коледната елха във Варна бяха запалени и градът засия Светлините на коледната елха във Варна бяха запалени и градът засия
Чете се за: 00:17 мин.
Възстановено е движението по бул. "Стамболийски" в Пловдив, след като по-рано днес остана под вода Възстановено е движението по бул. "Стамболийски" в Пловдив, след като по-рано днес остана под вода
Чете се за: 00:42 мин.
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места "Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места
Чете се за: 05:17 мин.
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР) Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско -...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Европа
Украйна под руски обстрел: Хиляди домакинства останаха без...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ