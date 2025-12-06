Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района

Два месеца след началото на кризата с боклука в София екипът ни се върна в „Люлин“, където първо показахме преливащите контейнери. Проверихме и новите засегнати райони, няколко дни след като останаха без договор за сметопочистване - „Подуяне“ и „Слатина“. Как се развива кризата с боклука в София?

Датата е 7 октомври, два дни след като беше обявена кризисната ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“. А сега превъртаме лентата до днешния ден.

Пред 152 блок в „Люлин“ преди два месеца ви показахме преливащите контейнери в началото на кризата с боклука. 60 дни по-късно картината е идентична – контейнерите отново преливат, отпадъците са разпилени, а проблемът остава нерешен.

„Ще започне някоя епидемия. Днес видях мъртъв плъх.“

От началото на месеца общинското дружество „Софекострой“ пое сметоизвозването на района, като преди това това задължение изпълняваше Заводът за отпадъци. Кметът на „Люлин“ е провел среща с директора на дружеството.

Георги Тодоров – кмет на район „Люлин“: „Ние изживяваме най-тежката част от кризата в момента, което показва влошаване, а не подобряване на ситуацията. Надявам се, че с увеличаването на капацитета на „Софекострой“ нещата ще се подобрят.“

От район „Подуяне“, който е един от новозасегнатите райони, обясниха, че през днешния ден изцяло са обслужени кварталите „Левски В“ и „Левски Г“. Проблеми обаче остават в кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“.

Кристиян Христов – кмет на район „Подуяне“: „Създадена е организация, така че когато останат кофи необслужени през деня, на следващия ден да се започва от тях, за да гарантираме поне през ден обслужване в целия район. Имахме няколко сигнала за изхвърляне на едрогабаритен отпадък, докаран с бусове. Всичко това беше предадено на инспектората.“

„Горе-долу се справяме.“ „Тук са хартии, тук е пластмаса и в големи чували изхвърляме.“

А в район „Слатина“ са предприели и нови методи.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“: „Раздаваме жълти чували за разделно сметосъбиране. Те са леко прозрачни и се вижда, че в тях има само неща за рециклиране“

В края на този месец изтичат договорите на още шест района. А от януари без договор за почистване остават още три.