ИЗВЕСТИЯ

"След новините": Към еврозоната - перспективи...
Чете се за: 14:22 мин.
Първи подиум за Никола Цолов във Формула 2
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да...
Чете се за: 03:00 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-Alert заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

Запалиха коледните светлини във Витлеем

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Заради войната в Газа миналата година имаше само религиозни ритуали без украси и събирания

Снимка: АП/БТА
С музика и танци хората посрещнаха коледните светлини във Витлеем – родното място на Иисус Христос.

Празненствата се завръщат тази година с пълния си блясък в града. Миналата година бяха ограничени до религиозни ритуали без украси и събирания, заради израелската офанзива в Газа. Жителите на съседния на Йерусалим град казват, че са претърпели много години на напрежение, но тазгодишното коледно настроение е важна стъпка по пътя към мира.

#войната в Газа #светлини #Коледа #Израел #Витлеем

