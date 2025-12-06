Запалиха коледните светлини във Витлеем

С музика и танци хората посрещнаха коледните светлини във Витлеем – родното място на Иисус Христос.

Празненствата се завръщат тази година с пълния си блясък в града. Миналата година бяха ограничени до религиозни ритуали без украси и събирания, заради израелската офанзива в Газа. Жителите на съседния на Йерусалим град казват, че са претърпели много години на напрежение, но тазгодишното коледно настроение е важна стъпка по пътя към мира.