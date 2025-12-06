БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Търг на скъпи вещи в Ню Йорк: Продават бижута на Дженифър Лорънс

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Огромен интерес и към палто на Джаки Кенеди, което тя е носила в изборната нощ през 1960 година

търг скъпи вещи йорк продават бижута дженифър лорънс
Слушай новината

В сезона на подаръците в Ню Йорк ще се проведат няколко търга на луксозни стоки.

Сред най-атрактивните предложения са диамантени обеци, носени от актрисата Дженифър Лорънс.

Очаква се бижуто с нестандартна форма да се продаде между 300 и 500 хиляди долара.

На вниманието на ценители и колекционери ще бъде предложено и колие, носено от Лорънс по друг повод. То се оценява между 25 и 35 000 долара.

Наред с ювелирни изделия на търг ще бъдат предложени и тоалети на известни личности.

Най-голям интерес се очаква да има към палто на Джаки Кенеди, което тя е носила в изборната нощ през 1960 година.

Очаква се да бъде продадено за между 6 и 8000 долара.

#бижута #търг #дженифър лорънс #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
2
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
3
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева
4
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен...
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната
5
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
6
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Любопитно

Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година
Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година
Тръмп получи награда за мир от ФИФА Тръмп получи награда за мир от ФИФА
Чете се за: 00:42 мин.
Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ) Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ) Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета" Признание за БНТ: Филмът "Едно ледено лято" е включен в международната програма "Планета"
Чете се за: 00:42 мин.
Поглед от Космоса: Астронавт засне Северно сияние около Земята Поглед от Космоса: Астронавт засне Северно сияние около Земята
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа? Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ) Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ