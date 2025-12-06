Търг на скъпи вещи в Ню Йорк: Продават бижута на Дженифър Лорънс

В сезона на подаръците в Ню Йорк ще се проведат няколко търга на луксозни стоки.



Сред най-атрактивните предложения са диамантени обеци, носени от актрисата Дженифър Лорънс.

Очаква се бижуто с нестандартна форма да се продаде между 300 и 500 хиляди долара.

На вниманието на ценители и колекционери ще бъде предложено и колие, носено от Лорънс по друг повод. То се оценява между 25 и 35 000 долара.

Наред с ювелирни изделия на търг ще бъдат предложени и тоалети на известни личности.

Най-голям интерес се очаква да има към палто на Джаки Кенеди, което тя е носила в изборната нощ през 1960 година.

Очаква се да бъде продадено за между 6 и 8000 долара.