БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел очаква останките на последния заложник преди да започне втора фаза от мирния план на Тръмп в Газа

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Израел очаква останките на последния заложник преди да започне втора фаза от мирния план на Тръмп в Газа

Израел е идентифицирал тялото на още един заложник на Хамас. То беше предадено вчера чрез Червения кръст.

Загиналият е 43-годишен тайландски селскостопански работник. Новината беше потвърдена и от тайландското правителство. С това Хамас остава да предаде тялото само на още един загинал заложник - 24-годишен израелски полицай. След връщането на всички 28 тела, се очаква да стартира втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп в Газа. Тя включва управление на Ивицата от независим орган, изтеглянето на израелските войски и разоръжаването на Хамас.

#втора фаза от мирния плана на Тръмп #последен заложник #Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
5
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
6
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Близък изток

Ключово решение за Евровизия: Ще продължи ли участието си Израел?
Ключово решение за Евровизия: Ще продължи ли участието си Израел?
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в Ивицата Газа Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в Ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
Процесът срещу Нетаняху - разделение в Израел след искане за помилване Процесът срещу Нетаняху - разделение в Израел след искане за помилване
Чете се за: 00:50 мин.
Папа Лъв XIV коментира конфликтите в Близкия изток и Украйна Папа Лъв XIV коментира конфликтите в Близкия изток и Украйна
Чете се за: 01:45 мин.
Създаването на палестинска държава е единственото решение на израелско-палестинския конфликт, заяви папа Лъв XIV Създаването на палестинска държава е единственото решение на израелско-палестинския конфликт, заяви папа Лъв XIV
Чете се за: 02:07 мин.
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026 Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Вътрешният министър ще бъде изслушан днес в парламента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ