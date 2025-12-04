Израел очаква останките на последния заложник преди да започне втора фаза от мирния план на Тръмп в Газа

Израел е идентифицирал тялото на още един заложник на Хамас. То беше предадено вчера чрез Червения кръст.

Загиналият е 43-годишен тайландски селскостопански работник. Новината беше потвърдена и от тайландското правителство. С това Хамас остава да предаде тялото само на още един загинал заложник - 24-годишен израелски полицай. След връщането на всички 28 тела, се очаква да стартира втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп в Газа. Тя включва управление на Ивицата от независим орган, изтеглянето на израелските войски и разоръжаването на Хамас.