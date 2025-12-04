В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център

В Ню Йорк запалиха светлините на може би най-известното коледно дърво в света - това на Рокфелер център.

Дървото грейна със светлините на 50 хиляди екологични LED лампички. На върха му е поставена звезда от кристал "Сваровски". По традиция норвежки смърч украсява площада пред центъра, който се превръща в зимна пързалка.

23-метровото дърво тази година идва от щата Ню Йорк. Началото на украсяването на коледно дърво пред Рокфелер център датира още от 1931 г., когато строителните работници, които работят по издигането на небостъргача, купуват и украсяват първата елха.