Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин

Френският президент Еманюел Макрон е на посещение в Китай с фокус върху икономиката, търговията и дипломатическите усилия за край на войната в Украйна.

Макрон беше посрещнат от китайския президент Си Дзинпин преди разговори между двете делегации и подписването на споразумения.

Франция се опитва да привлече китайски инвестиции и да осигури износ на повече френски стоки за китайския пазар. Очаква се по време на срещите Макрон да потърси и съдействието на китайския лидер да повлияе на Русия да се съгласи за прекратяване на огъня в Украйна. Париж също така очаква Пекин да се въздържи от по-нататъшно предоставяне на каквито и да било средства на Москва за продължаване на войната.