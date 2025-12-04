БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Франция се опитва да привлече китайски инвестиции и да осигури износ на повече френски стоки за китайския пазар

Френският президент Еманюел Макрон е на посещение в Китай с фокус върху икономиката, търговията и дипломатическите усилия за край на войната в Украйна.

Макрон беше посрещнат от китайския президент Си Дзинпин преди разговори между двете делегации и подписването на споразумения.

Франция се опитва да привлече китайски инвестиции и да осигури износ на повече френски стоки за китайския пазар. Очаква се по време на срещите Макрон да потърси и съдействието на китайския лидер да повлияе на Русия да се съгласи за прекратяване на огъня в Украйна. Париж също така очаква Пекин да се въздържи от по-нататъшно предоставяне на каквито и да било средства на Москва за продължаване на войната.

