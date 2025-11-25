Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация

Дипломатическите усилия за край на войната в Украйна продължават.



Във видеоконферентна връзка се включиха лидерите от т.нар. "Коалиция на желаещите", както и украински представители.

Те обсъждат преформатирания американски план за постигане на мир, който беше коментиран в Женева, а след това и в Абу Даби.

Европа настоява за много по-сериозно зачитане на интереса на Киев. Според руски телеграм канали, в Абу Даби украинската и руската делегация водят преки преговори.

Ето какво казаха преди видеоконферентната връзка президентът на Франция - Еманюел Макрон и първият дипломат на Германия - Йохан Вадефул.