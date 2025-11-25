Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация

"Коалицията на желаещите" коментира плана за край на войната
Дипломатическите усилия за край на войната в Украйна продължават.
Във видеоконферентна връзка се включиха лидерите от т.нар. "Коалиция на желаещите", както и украински представители.
Те обсъждат преформатирания американски план за постигане на мир, който беше коментиран в Женева, а след това и в Абу Даби.
Европа настоява за много по-сериозно зачитане на интереса на Киев. Според руски телеграм канали, в Абу Даби украинската и руската делегация водят преки преговори.
Ето какво казаха преди видеоконферентната връзка президентът на Франция - Еманюел Макрон и първият дипломат на Германия - Йохан Вадефул.
Еманюел Макрон, президент на Франция:
"Искаме мир, но не мир, който на практика е капитулация. Това поставя Украйна в невъзможна ситуация, което на практика позволява на Русия да продължи да натиска и да напредва още повече, включително към европейските държави, като застрашава сигурността на всички ни!".
Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия:
"Като се има предвид желанието на украинците и на всички нас в Европа, мирът най-накрая да възтържествува, сега зависи от Путин. Той започна тази война, той трябва да я приключи. Ако иска мир, трябва най-накрая да покаже желание да преговаря. Ние, Украйна, Европа и Съединените щати сме готови. Путин трябва да вземе решение".