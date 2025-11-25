БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Дипломатическите усилия за край на войната в Украйна продължават.

Във видеоконферентна връзка се включиха лидерите от т.нар. "Коалиция на желаещите", както и украински представители.

Те обсъждат преформатирания американски план за постигане на мир, който беше коментиран в Женева, а след това и в Абу Даби.

Европа настоява за много по-сериозно зачитане на интереса на Киев. Според руски телеграм канали, в Абу Даби украинската и руската делегация водят преки преговори.

Ето какво казаха преди видеоконферентната връзка президентът на Франция - Еманюел Макрон и първият дипломат на Германия - Йохан Вадефул.

Еманюел Макрон, президент на Франция:
"Искаме мир, но не мир, който на практика е капитулация. Това поставя Украйна в невъзможна ситуация, което на практика позволява на Русия да продължи да натиска и да напредва още повече, включително към европейските държави, като застрашава сигурността на всички ни!".

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия:
"Като се има предвид желанието на украинците и на всички нас в Европа, мирът най-накрая да възтържествува, сега зависи от Путин. Той започна тази война, той трябва да я приключи. Ако иска мир, трябва най-накрая да покаже желание да преговаря. Ние, Украйна, Европа и Съединените щати сме готови. Путин трябва да вземе решение".

#план за мир в Украйна #"Коалиция на желаещите"

