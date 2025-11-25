Вучич за рафинерията в Панчево: 50 дни Русия да продаде дела си или Белград поема операциите

След изтичането на този срок сръбската държава ще поеме операциите и ще направи предложение за изкупуването им
Сръбският президент даде на руските собственици на рафинерията в Панчево 50 дни да продадат дела си в санкционираната от Съединените щати компания НИС.
Рафинерията преминава в по-нисък работен режим, остават още четири дни до пълното ѝ спиране. Тя ще бъде затворена на 29 ноември, ако Съединените щати не отменят санкциите върху нея и това ще рискува доставките на гориво преди зимата, заяви президентът Александър Вучич.
Сърбия разполага с достатъчно запаси от гориво в краткосрочен план, но спирането на единствената ѝ рафинерия ще спре производството на бензин, дизел и реактивно гориво и може да навреди на икономиката на страната, предупреди Вучич.
"Готови сме да понесем всички последствия в продължение на 50 дни. Готови сме да търпим рафинерията да не работи, защото ще се справим някак си и ще осигурим достатъчно доставки за пазара, но последствията за страната ни ще бъдат огромни. Готови сме да го направим, защото няма да национализираме – нито днес, нито утре, нито вдругиден. Но след тези 50 дни, ако не бъде сключен реален договор за продажба, нямаме избор. И дори тогава няма да национализираме веднага. Вместо това ще назначим своя управа и след това ще предложим и платим най-високата възможна цена на нашите руски приятели", заяви сръбският президент Александър Вучич.