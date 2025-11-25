Вучич за рафинерията в Панчево: 50 дни Русия да продаде дела си или Белград поема операциите

Сръбският президент даде на руските собственици на рафинерията в Панчево 50 дни да продадат дела си в санкционираната от Съединените щати компания НИС.

След изтичането на този срок сръбската държава ще поеме операциите и ще направи предложение за изкупуването им.





Рафинерията преминава в по-нисък работен режим, остават още четири дни до пълното ѝ спиране. Тя ще бъде затворена на 29 ноември, ако Съединените щати не отменят санкциите върху нея и това ще рискува доставките на гориво преди зимата, заяви президентът Александър Вучич.

Сърбия разполага с достатъчно запаси от гориво в краткосрочен план, но спирането на единствената ѝ рафинерия ще спре производството на бензин, дизел и реактивно гориво и може да навреди на икономиката на страната, предупреди Вучич.