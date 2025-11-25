Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората

Драматична развръзка на случая със семейството, което избра да загърби живота в големия град и да живее в италианска гора.

Съдът реши трите деца да бъдат настанени в приемно семейство.

Казусът раздели италианското общество.

Премиерът Джорджа Мелони нареди проверка на съдебното решение.

За британката Катрин и австралиеца Нейтън, изборът им да загърбят живота в големия град и да се преместят да живеят в гора в Италия, се превърна в житейски провал.

Ядосан съм, тъжен съм. Душата ми вече е празна.

Нейтън вече няма право да вижда децата си. Те са преместени в приемствен дом в близкия град.

Майка им, може да ги посещава, но при определени условия.

Матео Салвини, вицепремиер на Италия:

Имам коледно желание - тези деца да продължат да живеят, както са избрали родителите им.

Преди 4 години Катрин и Нейтън се преместили да живеят в гора в италианската област Абруцо. Превърнали стара ферма в дом - със соларни панели и прясна вода от кладенец.

Идилията, обаче, приключила, след като семейството се натровило с гъби.

И изведнъж, фамилията, която била откъсната от обществото, се оказва в епицентъра на обществения интерес.

Притеснява ме живота на децата. Какво ще се случи с тях, когато пораснат и трябва да напуснат "златния балон"? Но да вземеш децата от родителите им е грях.

Властите не са установили децата на 9 и на 4 години да са малтретирани. Не одобряват отшелническия живот, който са водили.

Родителите им казват, че единствено са искали децата им да бъдат в хармония с природата.

Но да избягаш от големия град и "да хванеш гората" се оказва лош избор, поне за Катрин и Нейтън.