БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

Съдът реши трите деца да бъдат настанени в приемно семейство

Слушай новината

Драматична развръзка на случая със семейството, което избра да загърби живота в големия град и да живее в италианска гора.

Съдът реши трите деца да бъдат настанени в приемно семейство.

Казусът раздели италианското общество.

Премиерът Джорджа Мелони нареди проверка на съдебното решение.

За британката Катрин и австралиеца Нейтън, изборът им да загърбят живота в големия град и да се преместят да живеят в гора в Италия, се превърна в житейски провал.

Ядосан съм, тъжен съм. Душата ми вече е празна.

Нейтън вече няма право да вижда децата си. Те са преместени в приемствен дом в близкия град.

Майка им, може да ги посещава, но при определени условия.

Матео Салвини, вицепремиер на Италия:
Имам коледно желание - тези деца да продължат да живеят, както са избрали родителите им.

Преди 4 години Катрин и Нейтън се преместили да живеят в гора в италианската област Абруцо. Превърнали стара ферма в дом - със соларни панели и прясна вода от кладенец.

Идилията, обаче, приключила, след като семейството се натровило с гъби.

И изведнъж, фамилията, която била откъсната от обществото, се оказва в епицентъра на обществения интерес.

Притеснява ме живота на децата. Какво ще се случи с тях, когато пораснат и трябва да напуснат "златния балон"? Но да вземеш децата от родителите им е грях.

Властите не са установили децата на 9 и на 4 години да са малтретирани. Не одобряват отшелническия живот, който са водили.

Родителите им казват, че единствено са искали децата им да бъдат в хармония с природата.

Но да избягаш от големия град и "да хванеш гората" се оказва лош избор, поне за Катрин и Нейтън.

#семейство живее в гора #отшелничество #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Украйна одобри план за мир с Русия
Украйна одобри план за мир с Русия
Руснаци купуват апартаменти във Финландия: Имотите като инструмент в руската хибридна война Руснаци купуват апартаменти във Финландия: Имотите като инструмент в руската хибридна война
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът на ЕС задължи Полша да признае брак на гей двойка, сключен в Германия Съдът на ЕС задължи Полша да признае брак на гей двойка, сключен в Германия
Чете се за: 01:27 мин.
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
Размяната на удари между Русия и Украйна продължава Размяната на удари между Русия и Украйна продължава
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ) Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ