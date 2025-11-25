Руснаци купуват апартаменти във Финландия: Имотите като инструмент в руската хибридна война

Днес Съдът на Европейския съюз постанови, че всички държави от общността са длъжни да признават еднополови бракове, сключени законно в друга европейска страна.

Делото беше срещу Полша, която отказа да признае брак на двама полски граждани, сключен в Германия.

Съдът обаче е категоричен, че отказът нарушава свободата на движение и правото на личен и семеен живот на европейците.



Във Финландия руски граждани продължават да купуват усилено недвижими имоти, въпреки че през лятото това беше забранено със закон.

По информация на обществената телевизия на страната, рускоезични сайтове предлагат хиляди възможности на територията на цяла Финландия.

В края на октомври Финландия приложи в действие закона, който беше одобрен от парламента през юли.

"Финландия блокира 11 имотни сделки на граждани от Русия, Израел, Казахстан и Киргизстан с мотива рискове за националната сигурност. Отказите са свързани с потенциални хибридни заплахи заради имоти, разположени близо до военни обекти, транспортни коридори или граници".

Досиетата на руските купувачите показват, че част от тях имат малки или никакви доходи, но пък имат по над 10 апартамента. Средната цената на квадратен метър в Хелзинки, за първите три месеца на тази година, е била 3 651 евро.

"Ясно е, че един апартамент в блок от 30 не е заплаха. Но ситуация, в която целият имот минава в ръцете на чужда държава, враждебен играч, е потенциално опасна", заяви Анти Хаканен, министър на отбраната на Финландия.

Законът не се отнася за собственици на акции в имотни компании, но точно през тази вратичка руснаци изкупуват цели сгради. Данните са, че руснаци притежават около 3500 имота във Финландия.

"Сериозно сме затегнали контрола на трансакциите, свързани с руски имотни сделки. Лицензирането се извършва много внимателно", допълни Анти Хаканен, министър на отбраната на Финландия.

Финландия има най-дългата граница с Русия в Евросъюза от над 1300 километра и имотните сделки с руснаци могат да се използват за "враждебно влияние" и са част от хибридната война на Русия, предупреждава Хелзинки. Забраната за пряка покупка на имоти във Финландия важи и за беларуски граждани.



