Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс

Промяна на начина на живот и приобщаване чрез спорт на повече от 1000 деца със специални образователни потребности. Това са основните мисии на започващата днес Европейска седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс България.

Спортният празник стартира тази сутрин в Бургас. Кулминацията ще бъде в Национална спортна академия „Васил Левски“ в събота, когато ще се проведе национален турнир.



В мачовете от родната баскетболна лига отборите ще подкрепят инициативата със специални лозунги, чиято цял е приобщаване, а посланик на кампанията е националният селекционер на женския ни отбор по баскетбол Таня Гатева.

„При тези атлети не е важно само победата. Важно е да са щастливи, важно е да създават общности, важно е да имат приятели. Важно е да се учат чрез баскетбола на психология, на различни умения. Това е по-важно за тях, отколкото самата победа“, коментира Гатева.

Освен спортната си насоченост, програмата има и образователен характер.

Подробности вижте във видеото!