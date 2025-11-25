БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Спортният празник стартира тази сутрин в Бургас.

баскетбол спешъл олимпикс
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Промяна на начина на живот и приобщаване чрез спорт на повече от 1000 деца със специални образователни потребности. Това са основните мисии на започващата днес Европейска седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс България.

Спортният празник стартира тази сутрин в Бургас. Кулминацията ще бъде в Национална спортна академия „Васил Левски“ в събота, когато ще се проведе национален турнир.

В мачовете от родната баскетболна лига отборите ще подкрепят инициативата със специални лозунги, чиято цял е приобщаване, а посланик на кампанията е националният селекционер на женския ни отбор по баскетбол Таня Гатева.

„При тези атлети не е важно само победата. Важно е да са щастливи, важно е да създават общности, важно е да имат приятели. Важно е да се учат чрез баскетбола на психология, на различни умения. Това е по-важно за тях, отколкото самата победа“, коментира Гатева.

Освен спортната си насоченост, програмата има и образователен характер.

Подробности вижте във видеото!

#Спешъл Олимпикс #баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Джордан Айб: Локомотив София е нова глава в моя живот Джордан Айб: Локомотив София е нова глава в моя живот
Чете се за: 08:27 мин.
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
11288
Чете се за: 04:00 мин.
Ботев и Левски като футболисти - благотворителна инициатива, за събиране на средства за образователни каузи Ботев и Левски като футболисти - благотворителна инициатива, за събиране на средства за образователни каузи
Чете се за: 02:07 мин.
Атанас Фурнаджиев: Победата над Грузия е един венец на това, което показахме в Турция Атанас Фурнаджиев: Победата над Грузия е един венец на това, което показахме в Турция
Чете се за: 00:40 мин.
Венци Стефанов: Само когато треньорът дава шанс на такива млади футболисти, тогава ще имаме футбол Венци Стефанов: Само когато треньорът дава шанс на такива млади футболисти, тогава ще имаме футбол
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ