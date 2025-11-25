БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тервел Замфиров: Без флаг на Игрите ще се скитаме без цел и посока

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Стартът в Банско през януари е акцентът в програмата на водещите ни сноубордисти.

Тервел Замфиров
Постоянните класирания в Топ 10 на Световната купа по алпийски ски са приоритет за Алберт Попов за настоящия сезон. Стартът в Банско през януари и пък е акцентът в програмата на водещите ни сноубордисти Радослав Янков и Тервел Замфиров, които споделиха, че са доволни от подготовката си по пътя към Олимпийските игри в Милано и Кортина.

Алберт, който през уикенда завърши девети в слалома в Гургл, очаква да се задържи сред призьорите.

„Мисля, че съм в дори по-добра форма от миналия сезон. Вярвам си достатъчно. Аз винаги съм си вярвал. Чувствам се стабилен. Знам, че мога да давам газ, което е важно. Спокоен съм на терена. И всъщност, с може би четвъртото спускане от тези два старта, успях да направя това, което мога“, каза Попов.

На прага на своя 20-ти сезон за Световната купа по сноуборд, Радослав Янков планира да кара в 18 старта.

„Надявам се нещата да вървят добре. Знаете, че аз не обичам да си поставям очаквания. По-скоро се надявам да се справя на всеки един старт. И Черешката отново ще бъде стартът в Банско“, каза Янков.

Именно в Банско сноубордистите ни ще опитат да спечелят още една квота за Олимпийските игри, категоричен президента на федерацията Цеко Минев.

„Ако не ни мине котка път, ще се опитаме да направим още някоя друга квота, защото това е последното състезание, за което може да се сдобие някой с квоти за Олимпиадата“, добави Минев.

Потенциално наказание от Международния Олимпийски комитет за България поради ситуацията в БОК би имало психологически ефект върху спортистите, смята световният шампион в алпийския сноуборд Тервел Замфиров.

„Ние, в крайна сметка, отиваме на Олимпиадата не да представяме себе си, дори не да представяме федерацията. Ние отиваме да представяме народа си, нацията си и България. Да ни лишат от възможността да се състезаваме с националния флаг ще бъде еквивалентно на ние да се скитаме без цел и посока на Олимпийските игри“, категоричен е Замфиров.

Подробности вижте във видеото!

#Тервел Замфиров # Алберт Попов

