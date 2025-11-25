Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време?

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ се обяви категорично „против“ отварянето на училищните дворове за свободен достъп. Те настояват училището да остане защитено пространството, а достъпът да остане строго регулиран. От своя страна от общината са на мнение, че трябва да има повече пространства, в които децата да прекарат свободното си време.

Със сигурност е важно децата да има къде да тренират, да спортуват, да прекарват свободното си време, но какви пречки и спънки ще породи този дебат?

Д-р Юлиан Петров, председател на „Образование“ към КТ „Подкрепа“: "Синдикат „Образование“, българските учители, българските директори смятат, че трябва да заприличаме на европейските стандарти по отношение на охрана от една страна на училищните дворове и от друга страна наистина на опазване на това, което се гради за учениците. Т.е. практиката в Европа, която изследвахме е, че в 95% от страните училищните дворове са заключени, имат огради, които не са символични, а трудно биха могли да бъдат прескочени. И от там насетне има един много регулиран достъп на учениците, разбира се и на родителите тогава, когато е необходимо, разбира се и на НПО-тата или други организации, които са в този план на училищата Тук се цели две неща. От една страна трябва да се опази животът и сигурността на учениците, и от друга страна, също инфраструктурата, която е изградена някъде, също да се опази, защото показваме и виждаме в България, че имаме малко такива училища, наистина трябва да имаме и повече, но трябва да ги пазим. Много е важно този пропускателен режим да бъде в интерес на децата и да няма изключения в него. Той е консенсус в обществото, в квартала. Това, което е направено за училището, наистина трябва да се опази да бъде в интерес на учениците. Нека да има и спортни площадки, нека да има и уреди за фитнес, нека да има и басейн. Това са все неща, които си ги мечтаем, но на този етап ги нямаме."

Десислава Желязкова, директор на Дирекция „Образование“ към Столична община: "Има правила за недопускане в училищните дворове, които са от 2005 година. Те са приети от Общинския съвет. В последствие има ново решение, с което се казва, че трябва да бъдат изработени нови такива правила. Нашата позиция със сигурност е, че училищните дворове не трябва да бъдат затваряни, но при определени условия и в определен времеви период. И в сега действащите правила пише, че училищните дворове трябва да бъдат заключени след 22.00 часа вечерта. Предстои да се направи анализ какъв е периодът, може би през зимния сезон 10 часа е доста късно, но през летния това не е така. Освен това, общината иска да влага средства, но двора на училището да бъде центъра на квартала, да бъде място, което децата и техните родители могат да използват след учебно време. Тук не сме на много различни позиции, защото в периода на учебно време, да, дворът трябва да бъде заключен. Освен това е необходимо да има охрана, докато този двор е отключен. И между другото това училище е един много добър пример. Точно в този район дълго време районният кмет плащаше охраната в училищата, като осигуряваше през събота и неделя до 18.00 часа вечерта, между 10.00 и 18.00 , дворовете да бъдат отворени. Докато дворът е отворен е необходимо да има жива охрана със сигурност, която да има паник бутон включително, може да се обади на полицията. Не можем да предпазим нито едно училище от вандалски прояви. Единствено разчитаме на това, че хората от квартала, които използват тези терени за игра и спорт, ще пазят сами това, което е направено за тях. "

В позиция до БНТ от Министерството на образованието и науката съобщиха, че над 51 милиона лева са инвестирани от институцията само за периода 2024-2025 година за обновяване и изграждане на спортни съоръжения в дворове на държавни и общински училища.

"В ход са и инвестиции за ремонт, подобряване на училищната база, за да могат да спортуват повече ученици и да се ползват по-дълго време съоръженията е важно тази материална база да се опазва и развива. Училищните дворове са преди всичко част от образователната среда и безопасността на децата и учениците е най-важният приоритет. Затова и по време на учебния процес е изключително важно да се контролира и наблюдава достъпът на външни лица в тях. В същото време, извън учебно време, те са и ценен обществен ресурс за местните общности, за спорт, отдих и социални дейности, особено в гъстонаселените градски райони. Затова е необходимо да има балансиран подход, но и да не се допуска унищожаване на материалната база или генериране на допълнителни разходи за училищата за охрана, почистване и други. Конкретният режим за достъп до дворовете е от компетентността на училищата или общините. По-голямата част от училищата са общински и е ключово при предоставянето им за обществено ползване в извън учебно време да се сключват споразумения между съответната община и училище и да бъде ясно кой носи отговорност в това число за почистване, охрана и ремонт", посочват от МОН.

