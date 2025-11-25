Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна

Продължават дипломатическите совалки по предложения от Съединените щати план за прекратяване на войната в Украйна.

Вестник "Файненшъл таймс" съобщава, че САЩ провеждат преговори с делегации на Русия и Украйна в Абу Даби. По информация на изданието министърът на сухопътните сили Дан Дрискол е разговарял тази нощ с шефа на украинското военно разузнаване и с руска делегация. Американски представител потвърди информацията пред Ройтерс като каза, че срещите ще продължат и днес.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нанесени поправки в първоначално предложения мирен план и каза, че очаква да обсъди най-чувствителните точки с американския президент Доналд Тръмп. По-късно днес се очаква да се проведе и видеоконферентна среща на т. нар. "Коалиция на желаещите" - групата държави, които подкрепят Украйна.