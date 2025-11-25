Съд отхвърли исковете срещу шефа на ФБР и главния прокурор на Ню Йорк

Федерален съдия от Южна Каролина отхвърли исковете на Министерството на правосъдието на САЩ срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и срещу главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Съдията постанови, че прокурорката, избрана лично от Тръмп за да поеме делата, е назначена незаконно. Двамата са отявлени критици на президента Доналд Тръмп. Бившият директор на ФБР водеше разследването за руска намеса в полза на победата на Тръмп на президентските избори през 2016 година.

Нюйоркската прокурорка пък осъди Тръмп миналата година за финансови измами. Коми беше обвинен, че е дал неверни показания пред сенатска комисия, а Джеймс - че е спестила информация за имотното си състояние, за да получи преференциален ипотечен заем. Министерството на правосъдието ще обжалва решението на съда.