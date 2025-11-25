Цеко Минев: Резултатите от миналата година ни дават увереност

Председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев обяви, че очакванията към водещите български спортисти през олимпийската кампания са по-високи от всякога. На пресконференция в зала „Родина“ той подчерта, че сезонът ще бъде дълъг, натоварен и изпълнен с ключови стартове в Световните купи и на Игрите в Милано–Кортина 2026.

Според Минев националните състезатели навлизат отлично подготвени в новия сезон. Той посочи силния старт на Алберт Попов, който отново се движи сред най-добрите в слалома, както и добрата форма на Владимир Зографски, започнал сезона в Топ 12 в Световната купа по ски скокове.

„Резултатите от миналата година ни дават увереност. Всички тук имат зад гърба си впечатляващи постижения. Надявам се и сноубордистите да покажат в какво състояние са, те също направиха пълноценна подготовка“, каза Минев.

Той подчерта значението на предстоящата Световна купа по сноуборд в Банско – последният старт преди Олимпийските игри, където България може да спечели допълнителни квоти.

„Целият световен елит ще бъде в Банско. Това е огромно предизвикателство, но и шанс за нас“, добави председателят.

Минев бе попитан и за ситуацията в разделения Български олимпийски комитет. Според него комуникацията върви, но е затруднена от това, че финансирането и административната дейност са разпределени между две различни ръководства.

„Надявам се да се справим, без да политизираме процеса“, каза Минев.

Зам.-председателят Георги Бобев определи сезон 2024/25 като „най-успешния в историята на федерацията“ и посочи, че организацията управлява четири напълно различни спорта – алпийски ски, сноуборд, ски бягане и ски скокове.