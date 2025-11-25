БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

"Мяра": 86% от българите смятат, че заплатите им не се вдигат достатъчно

Над 86% от българите смятат, че постигнатият ръст на възнагражденията тази година у нас не е достатъчен. А 54 на сто подкрепят увеличаването на минималната работна заплата.

Това са част от изводите на национално представително проучване за динамиката на доходите, проведено по поръчка на КНСБ между 30 октомври и 7 ноември тази година. Изследването е на социологическа агенция "Мяра" на база интервюта сред 804 пълнолетни българи.

На въпрос "Трябва ли да се увеличи минималната работна заплата у нас?" , положително отговарят 54,1% от анкетираните, 18,9 на сто са "против", а 27% се колебаят.

Попитани "С колко процента е увеличена заплатата Ви от началото на годината?" - над 1/3 от анкетираните отговарят до 5%, над 42% от тях - имат между 10 и 15 на сто увеличение и едва при 3,4 на сто ръстът е с над 20%.

Над 86% от анкетираните смятат, че увеличението на заплатата им е недостатъчно и едва 11,1 на сто го определят като достатъчно.

Виолета Иванова, КНСБ: "Наблюдава се по-висок ръст на работните заплати при високо доходните групи, отколкото при по-ниско доходните групи, което показва, че и в бъдеще ще се засилват социалните неравенства. Трябва да бъдат увеличавани работните заплати и през следващите години, особено в по-нискодоходните групи. Ръстът на работните им заплати е незначителен и не може да покрива необходими средства за издръжка на живот, а инфлацията през този период нараства и тяхната покупателна способност намалява.

